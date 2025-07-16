«Шульган-Таш» попал в список интересных мест России по версии Яндекс Карт

Музей-заповедник «Шульган-Таш» — одно из самых необычных мест в Яндекс Картах. Аналитики попросили нейросеть Алису изучить отзывы к местам в Картах и найти необычные туристические объекты, которые интересно открывать в путешествиях по России. В список, в том числе, попал музей-заповедник «Шульган-Таш», наскальная живопись которого накануне была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для исследования необычных локаций сервис отобрал более 360 тысяч примечательных мест и сооружений по всей стране: исторические здания, музеи, памятники, парки, храмы. Из них выбрали те, у которых как минимум 50 оценок и рейтинг 4,5 или выше. При этом исключили самые широко известные места, у которых более 20 тысяч оценок, — чтобы рассказать о неочевидных локациях. Помимо музея-заповедника Шульган-Таш, в список необычных мест также попали историко-мемориальный комплекс «Салауат ере» и мечеть Ляля-Тюльпан.