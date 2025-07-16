В Акъяре почтили память Ирека Атанова

Памяти башкирского рок-музыканта. В парке культуры и отдыха села Акъяр Хайбуллинского района состоялся благотворительный концерт в честь 55-летия Ирека Атанова. Символ башкирского рока посмертно удостоен звания народного артиста Башкортостана, а его песни продолжают жить в сердцах многих.

Концерт собрал его преданных поклонников, которые пришли почтить память и вспомнить хиты композитора. Со сцены прозвучали его первые песни, а парк наполнился энергией, которую Ирек Атаманов умел создавать на своих выступлениях.

Ирек Атанов — это имя, которое стало символом башкирского рока для многих поколений. Концерт стал настоящим праздником для всех любителей музыки, где каждый мог вспомнить лучшие моменты его творчества. Звучали как старые хиты, так и каверы на известные песни, исполненные молодыми артистами из рок-группы «Беркут» Акъярской школы искусств, которые бережно хранят память о великом музыканте.