В Уфе спасли жизнь лебедя-шипуна

Волонтёры Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли жизнь лебедя-шипуна.
Птица врезалась в дерево и упала с высоты. Лебедь ударился о землю. Пострадавшего пернатого нашёл под Уфой местный житель, который попытался помочь лебедю, но он был очень слаб и отказывался от воды и еды.
Лебедя отвезли в Центр, где специалисты провели все необходимые обследования. Птицу обработали от паразитов, дали лекарства. Лебедя решили выпустить на волю, однако обязательно под контролем ветеринаров.
Фото: «Пин и Пуф».