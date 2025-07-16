Семья из Башкирии разбилась на трассе в Татарстане

На прошлой неделе в Тукаевском районе Татарстана произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибла семья из Башкирии и пенсионерка.

В аварии погибли 29-летний водитель «Лады», его 24-летняя супруга и их 3-летний сын, а также 67-летняя пассажирка иномарки. Два других пассажира «Фольксваген», среди которых был ребенок, получили травмы и были госпитализированы. Как выяснилось, все пассажиры «Лады» были пристегнуты, а маленький ребенок находился в автокресле. Семья возвращалась после отдыха в Нижнекамских термах.