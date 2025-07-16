В Уфе осудили мастера цеха за гибель рабочего

По данным ведомства, в октябре 2024 года мастер подсудимый допустил к работе на листоправильном станке слесаря, который был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудник не имел права работать на этом оборудовании. Во время выполнения задач металлическая заготовка сместилась и придавила ему ногу. Слесарь от полученных травм скончался в больнице.