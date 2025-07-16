В Уфе водитель повредил сразу два колеса после наезда на яму

Инцидент произошёл на улице Вагонной, недалеко от железнодорожного вокзала. На дороге с глубокой ямой не было ни предупреждающих знаков, ни ограждений. И это только один из многочисленных случаев, когда жители Уфы жалуются на ухабы и выбоины. Что делать, если попал в капкан городских джунглей, подробнее далее.

Заднее колесо сдулось моментально — а иначе и быть не могло, когда получился такой разрыв. Переднее спустило после остановки. Марат Хайбрахманов отъехал от ямы всего на 20 метров. И это при том, что скорость была не больше 50 километров в час.



Уехать с места ЧП Марат Хайбрахманов на своей машине уже не смог. Пришлось вызывать эвакуатор. Ремонт повреждённых колёс влетит потерпевшему в копейку — из-за замены шин, дисков, а также возможных дополнительных работ с подвеской. Габариты ямы явно превышают допустимые стандарты. По ГОСТу длина должна быть не больше 15 см, ширина — шестидесяти, глубина — пяти. Из-за дождевой воды увидеть эту яму было нереально.

А вот выяснить, в чьем ведении этот участок дороги, оказалось непросто. Дело в том, что за состояние дорожного покрытия отвечает муниципалитет, а люки, колодцы и отдельные конструкции — в юрисдикции другой управляющей компании, в данном случае РЖД.

Однако на наш запрос в РЖД ответили следующее: «Из-за отсутствия точных координат и подробностей произошедшего происшествия не имеем возможности для предоставления детального комментария».