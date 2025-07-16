В Башкирии с начала года трое детей погибли после падения из окна

В Башкирии с начала года зарегистрировано 23 случая падения детей из окон. По данным республиканского Госкомитета по ЧС, три таких инцидента закончились гибелью ребенка, еще 20 детей получили травмы различной степени тяжести.

Падение из окна остается одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городской среде. Маленькие дети, проявляя естественное любопытство, часто не осознают опасности открытого окна.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, важно соблюдать правила безопасности: не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, не ставить рядом с окнами мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник, использовать специальные блокираторы для окон. Не следует полагаться на москитные сетки, так как они не выдерживают вес ребенка.