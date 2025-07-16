В детском лагере Башкирии стартовала новая смена с участием детей из Беларуси

В загородном оздоровительном лагере «Огонёк» Уфимского района началась третья летняя смена. Там отдыхают 190 детей из разных регионов, включая делегацию 10 школьников из Брестского района Республики Беларусь.
В детском лагере «Огонёк» встречают участников новой смены. После регистрации — знакомство с вожатыми, традиционное построение и распределение по отрядам. Для кого-то такой опыт в новинку, а кто-то возвращается сюда уже не в первый раз.
А вот Настя в лагере впервые. Вместе с другими участниками белорусской делегации она только начинает знакомство с новым коллективом. Первым делом — обустройство в комнате: разложить вещи, навести порядок и привыкнуть к новому ритму.
Питание в лагере — важная часть распорядка дня. Меню сбалансировано и меняется ежедневно.
Атмосфера в «Огоньке» дружелюбная — адаптация начинается с игровых форм. Вожатые находят подход к каждому, чтобы дети быстрее раскрылись и почувствовали себя частью команды.
За делегацией из Беларуси закреплён сопровождающий педагог. Первые часы смены — время организационных моментов, но настроение у ребят бодрое и заинтересованное.
У этой смены — тематический формат. Каждый отряд создаёт собственный видеопроект. В течение всей смены дети будут снимать и монтировать истории, которые в финале превратятся в многосерийный фильм.
Первая встреча и новые знакомства стали началом смены в лагере «Огонёк». Организаторы обеспечивают комфорт и безопасность для каждого ребёнка. Для белорусской делегации это не только летний отдых, но и уникальная возможность познакомиться с культурой Башкортостана и завести друзей.