В детском лагере Башкирии стартовала новая смена с участием детей из Беларуси

В загородном оздоровительном лагере «Огонёк» Уфимского района началась третья летняя смена. Там отдыхают 190 детей из разных регионов, включая делегацию 10 школьников из Брестского района Республики Беларусь.

В детском лагере «Огонёк» встречают участников новой смены. После регистрации — знакомство с вожатыми, традиционное построение и распределение по отрядам. Для кого-то такой опыт в новинку, а кто-то возвращается сюда уже не в первый раз.

В прошлом году я тоже ездил в лагерь «Огонек». Вот и до сих пор общаюсь с некоторыми ребятами, которые меня тепло встретили с плакатами и подарками. Тоже познакомил их с белорусами. Мы еще обязательно встретимся. Очень хотелось мне в Уфу приехать в лагерь и к своим друзьям тоже повидаться. Матвей Амбражевич

А вот Настя в лагере впервые. Вместе с другими участниками белорусской делегации она только начинает знакомство с новым коллективом. Первым делом — обустройство в комнате: разложить вещи, навести порядок и привыкнуть к новому ритму.

Очень классное. Когда заехала, тепло встретили, и сейчас вожатые у нас очень хорошие. Вкусно кормят. Анастасия Бухарина

Питание в лагере — важная часть распорядка дня. Меню сбалансировано и меняется ежедневно.

Сегодня на обед суп-лапша домашняя, рагу овощное, голени, запеченные в парокомкомате. Плюс компот шиповник. Хлеб черный/белый. Людмила Миронова, повар оздоровительного лагеря «Огонёк»

Атмосфера в «Огоньке» дружелюбная — адаптация начинается с игровых форм. Вожатые находят подход к каждому, чтобы дети быстрее раскрылись и почувствовали себя частью команды.

Мы стараемся найти подход к каждому ребенку. К сожалению, это получается не сразу. Но мы к началу основного периода уже дружный отряд. Ранья Мухаметдинова, вожатая третьего отряда оздоровительного лагеря «Огонёк»

За делегацией из Беларуси закреплён сопровождающий педагог. Первые часы смены — время организационных моментов, но настроение у ребят бодрое и заинтересованное.

Но в целом ждут от смены новых эмоций, ярких впечатлений, знакомств. Вот, думаю, что получат массу новых впечатлений и приедут довольные домой, но немножечко грустные, потому что будут скучать по лагерю. Кристина Хомюк, сопровождающий педагог группы учащихся лагеря «Огонёк»

У этой смены — тематический формат. Каждый отряд создаёт собственный видеопроект. В течение всей смены дети будут снимать и монтировать истории, которые в финале превратятся в многосерийный фильм.

Это у нас киносмена. То есть каждый отряд в течение всей смены сериал, так скажем, на название свое, своего отряда. И у них в конце будет фильм из нескольких серий. Катерина Исхакова, заместитель директора по воспитательной работе