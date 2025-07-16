Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия отеля при аэропорте

Сегодня, 16 июля, в Уфе состоялось открытие отеля «Небоарт», который расположен на территории международного аэропорта «Уфа». В церемонии открытия принял участие Глава Башкирии.

Фото №1 - Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия отеля при аэропорте

Концепция гостиничного комплекса на территории международного аэропорта «Уфа» была рассмотрена 29 июля 2021 года на заседании «Инвестчаса». Проект был представлен самарской компанией «Стройтех», он включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Объем инвестиций составил более 1,5 млрд рублей. Создано 110 рабочих мест.

Этот отель нужен был очень давно и он огромный вклад в дальнейшее развитие инфраструктуры нашего аэропорта. Вы знаете, что наш аэропорт один из лучших региональных аэропортов Российской Федерации. Почти 5 млн пассажиров по году проходят через аэропорт. Я хочу сказать, что данный проект является приоритетным инвестиционным проектом нашей республики. Он получает все необходимые меры поддержки, мы благодарим инвестора за принятое решение, благодарим строителей, которые в очень короткие сроки качественно сделали этот отель. Чем больше отелей, чем больше таких прекрасных объектов, тем больше будет у нас и туристов, тем больше будет развиваться наша республика.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Инвестор отеля, член генерального совета «Деловая Россия» Алексей Долматов поблагодарил руководство республики за создание благоприятного инвестиционного климата в регионе и поддержку во время строительства гостиничного комплекса.

После церемонии открытия Радий Хабиров вместе с почетными гостями осмотрел один из семейных номеров отеля «Небоарт», конференц-зал и фитнес-зал.

Техническое открытия отеля состоялось 30 июня 2025 года.

Номерной фонд составляют 150 стильных номеров различных категорий от стандарта до люкса. На территории отеля располагаются ресторан и лобби-бар, конференц-зал, VIP-зал, фитнес-зал, финская сауна. Загрузка отеля с первых дней технологического открытия составляет 60%. Новый отель работает под международным брендом Ibis Styles. Отель проходит процедуру повышения классификации для получения 4 звезд. Заключены договоры более чем с двадцатью авиакомпаниями. Услугами отеля пользуются экипажи и пассажиры крупных авиакомпаний Аэрофлот и Ютэйр. Отель представлен на всех онлайн площадках, доступен для бронирования для любого желающего.

Старая гостиница не соответствовала современным требованиям, требованиям жителей. Очень, мне кажется, толковый инвестор у нас, быстро построил, и качественно. Это вклад в историю гостеприимства Уфы, в структуру нашего аэропорта. Прилетел, пожалуйста – остановился. У людей сейчас требования высокие, поэтому – хорошая история. То, что нужно было.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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