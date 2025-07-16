Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия отеля при аэропорте

Этот отель нужен был очень давно и он огромный вклад в дальнейшее развитие инфраструктуры нашего аэропорта. Вы знаете, что наш аэропорт один из лучших региональных аэропортов Российской Федерации. Почти 5 млн пассажиров по году проходят через аэропорт. Я хочу сказать, что данный проект является приоритетным инвестиционным проектом нашей республики. Он получает все необходимые меры поддержки, мы благодарим инвестора за принятое решение, благодарим строителей, которые в очень короткие сроки качественно сделали этот отель. Чем больше отелей, чем больше таких прекрасных объектов, тем больше будет у нас и туристов, тем больше будет развиваться наша республика.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан