Глава Башкирии принял участие в церемонии открытия отеля при аэропорте

Сегодня, 16 июля, в Уфе состоялось открытие отеля «Небоарт», который расположен на территории международного аэропорта «Уфа». В церемонии открытия принял участие Глава Башкирии.
Концепция гостиничного комплекса на территории международного аэропорта «Уфа» была рассмотрена 29 июля 2021 года на заседании «Инвестчаса». Проект был представлен самарской компанией «Стройтех», он включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Объем инвестиций составил более 1,5 млрд рублей. Создано 110 рабочих мест.
Инвестор отеля, член генерального совета «Деловая Россия» Алексей Долматов поблагодарил руководство республики за создание благоприятного инвестиционного климата в регионе и поддержку во время строительства гостиничного комплекса.
После церемонии открытия Радий Хабиров вместе с почетными гостями осмотрел один из семейных номеров отеля «Небоарт», конференц-зал и фитнес-зал.
Техническое открытия отеля состоялось 30 июня 2025 года.
Номерной фонд составляют 150 стильных номеров различных категорий от стандарта до люкса. На территории отеля располагаются ресторан и лобби-бар, конференц-зал, VIP-зал, фитнес-зал, финская сауна. Загрузка отеля с первых дней технологического открытия составляет 60%. Новый отель работает под международным брендом Ibis Styles. Отель проходит процедуру повышения классификации для получения 4 звезд. Заключены договоры более чем с двадцатью авиакомпаниями. Услугами отеля пользуются экипажи и пассажиры крупных авиакомпаний Аэрофлот и Ютэйр. Отель представлен на всех онлайн площадках, доступен для бронирования для любого желающего.
Фото: bashinform.ru