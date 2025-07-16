На территории Международного аэропорта «Уфа» открылась новая гостиница

Она будет оказывать услуги как пассажирам, так и экипажам авиакомпаний. В церемонии принял участие глава республики Радий Хабиров. Четыре года назад этот проект рассмотрели на «Инвестчасе», и он был включен в список приоритетных.

Отелю дали название «НЕБОАРТ». Над ним пролетают самолеты, а творчество — в необычном дизайне. Футуристический дизайн стен и стихи Маяковского на ковролине. Проект строительства гостиницы рассмотрели в 2021 году на «Инвестчасе». Его включили в список приоритетных и начали стройку. Объем инвестиций составил более полутора миллиардов рублей. Появились рабочие места.

Старый отель уже не отвечал современным стандартам, поэтому новый инфраструктурный объект органично дополнил территорию аэропорта. Техническое открытие отеля состоялось еще в конце июня. Поэтому он уже заселен. В гостинице 150 номеров, есть конференц-зал, здесь могут остановиться как пассажиры, так и члены экипажей.

Такой отель нам давно был нужен. Аэропорт у нас современный, пассажиропоток почти 5 млн человек в год, а гостиница рядом не соответствовала современным требованиям. Новый проект – вклад в развитие инфраструктуры воздушной гавани и в индустрию гостеприимства региона. Чем больше у нас будет таких прекрасных объектов, тем динамичнее будет развиваться наша республика. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима действительно входит в десятку ведущих воздушных гаваней страны. Пассажиропоток в прошлом году составил почти 5 миллионов человек, в этом, судя по тенденции, будет не меньше. И этому способствуют преобразования, которые еще продолжатся.