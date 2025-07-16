Группа сержанта из Башкирии захватила позиции ВСУ

Администрация Кармаскалинского района получила благодарственное письмо от командования войсковой части, адресованное 25-летнему сержанту Артему М., командиру мотострелкового взвода «Уральские медведи». Уроженец села Александровка Бузовьязовского сельского поселения подписал контракт в феврале 2025 года после службы по мобилизации.

В марте 2025 года под его командованием штурмовой взвод проводил операцию по зачистке укрепленных позиций противника в районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

При продвижении к цели подразделение неоднократно попадало под вражеский огонь. По прибытию на место назначения сержант быстро сориентировался в рельефе местности и определил возможные пути отхода противника в случае штурма. Учитывая расположение траншей и укрытий, Артем решил разделить взвод на несколько групп.

Первое звено, под его командованием, скрытно обошла противника, заняв высокую точку с хорошим обзором на тыловые проходы. Другая группа была направлена на лобовое наступление. В ходе штурма фланговая группа по команде сержанта открыла огонь с перекрёстного направления, перекрывая пути для отступления. Противник оказался зажат в позициях и понёс значительные потери.

В результате операции во главе с Артемом были уничтожены до 13 военнослужащих ВСУ, а также разрушен пункт размещения автоматического гранатомета УАГ-40.

Благодаря мужеству, профессионализму и решительным действиям бойца, штурмовое отделение успешно справилось с поставленной задачей и захватило опорный пункт противника.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).