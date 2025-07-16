В Уфе детей избили прямо на игровой площадке

В Уфе на игровой площадке избили детей с аутистическим расстройством. Инцидент произошел в северной части столицы. Как рассказывает Элита Плетосу, на её дочь и сына напала группа подростков из пяти человек.

Сначала они приставали, затем стали наносить удары мальчику и девочке, а также издевались над их собакой. По словам женщины, дети получили многочисленные травмы. По факту избиения возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Ведётся расследование и устанавливаются лица, причастные к нападению.