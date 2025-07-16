Жителей Башкирии стали чаще кусать клещи

В Башкирии стали чаще обращаться к врачам с укусами клещей. Причем увеличилось количество случаев, когда паукообразное является переносчиком сразу нескольких заболеваний — так называемые микстинфекции. Об этом рассказали в Республиканской инфекционной больнице. К специалистам обращаются и владельцы животных.

Клещ заразный был сразу аж на три инфекции, это анаплазмоз, риккетсиоз и боррелиоз — это бактериальные инфекции. А на клещевой вирусный энцефалит анализ был отрицательный. Такой результат выдала частная клиника. Впоследствии в госучреждении у мужчины обнаружили и клещевой энцефалит. 43-летний уфимец обнаружил клеща после поездки на Айгир. Пострадавший сохранил кровососа, но не сразу отправился в больницу. К специалистам обратился лишь через месяц, уже после появления первых симптомов — сильных головных болей и лихорадки.

Ни врачи, ни сам инфицированный не ожидали, что клещ станет переносчиком сразу четырех заболеваний. К слову, в последнее время случаи микстинфекции участились. При этом количество самих зараженных клещей осталось прежним: на клещевой энцефалит порядка 1%, на боррелиоз — около 20%. А значит, возможность получить укус инфицированного паукообразного всё же есть.

Активность клещей регистрируется в теплый сезон, с апреля по октябрь. Первый пик приходится, как правило, на май — более 1000 обращений в неделю. В июне количество посещений с укусами клещей идет на спад, за 7 дней порядка 200 обратившихся. Второй подъем — менее активный, в середине августа. От бактериальной инфекции вакцинации нет, но есть от вирусной.

Укус клеща опасен и для животных. Чаще всего им передаются бактериальные инфекции, которые могут привести к тяжелым последствиям. Трехмесячную малышку Джесси укусил клещ, как итог — пироплазмоз, опасный для жизни питомца. Однако, по словам специалистов, в последнее время обращений стало меньше — всего 2-3 в неделю, а несколько лет назад такое количество питомцев приводили ежедневно.