Студентка из Уфы получила золотую медаль РАН

Уфимская студентка стала золотой медалисткой конкурса Российской академии наук. Полина Полякова учится на втором курсе магистратуры Нефтяного университета, но уже занимается исследованиями в области проблем машиностроения, механики и процессов управления. Оценка работы девушки — знаковое событие не только для отдельного учреждения, но и для всей республики.
Сначала материал деформируют, а потом исследуют его поверхность. Именно здесь изучают композиты — это материалы из двух или более компонентов, каждый из которых обладает физическими и химическими свойствами. В том числе металл, стекло, пластмасса.
Полина Полякова, магистрант Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий УГНТУ. Особенность работы молодого ученого заключается в симбиозе эксперимента и теории. Одним из важных направлений исследований являются композиты на основе различных металлов, к примеру алюминия. Их могут применять для создания износостойких защитных покрытий, а также для изготовления деталей машин.
Ежегодно РАН проводит конкурс для ученых, выделяя 21 медаль в различных областях. Участие могут принимать как студенты, так и молодые кандидаты наук. Полина Полякова получила медаль в номинации за магистерскую диссертацию.
Получение награды и новые исследования открывают перед молодыми учеными большие горизонты в области машиностроения и механики. И эта награда — доказательство правильно выбранного пути башкирской науки. Для научных умов в республике есть все возможности для развития. В последние годы в регионе огромное внимание уделяется науке.
Почти 900 миллионов рублей выделили на премии, гранты, улучшение жилищных условий специалистов и финансирование стажировок. Башкортостан занимает первое место среди регионов России по предоставлению мер поддержки молодым учёным. По инициативе Главы в республике активно создают инфраструктуру для ведения исследований. Четыре университета региона вошли в программу «Приоритет-2030». В центре столицы строится межвузовский кампус. Всего в Евразийском научно-образовательном центре размещены 18 молодежных лабораторий.