В Уфе прошел чемпионат Башкортостана по конкуру

В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкортостана по конкуру. Это один из самых зрелищных и технически сложных видов конного спорта. Всего приняли участие 52 пары из Татарстана и ближайших городов и районов нашей республики.
Кирилл Петроченко из Набережных Челнов успевает и сам выступать, и давать наставления своим воспитанникам. Несмотря на это, занимает призовые места. На соревнования в Уфу спортсмен приезжает во второй раз.
Без падений в конном спорте не обойтись, а особенно в конкуре, за счет высоты препятствий и сложных маневров. В этот раз их высота варьировалась от 60 до 150 сантиметров.
Алина Хамитова в конном спорте с 18 лет. На чемпионате Республики спортсменка решила выступить после долгого перерыва. Конечно, страх не обошел стороной. Со своей лошадью по кличке «Катрин» всадница преодолевала дистанцию без ошибок. Только вот под конец трассы Алина забыла маршрут.
Путь к победам тернист. Это прекрасно знает Карина Михеева из Набережных Челнов. Ежедневные тренировки на разных лошадях и по разным маршрутам, ряд проигранных соревнований и, наконец, золотая медаль. К этому старту спортсменка готовилась особенно тщательно.
По сравнению с прошлыми годами, сейчас количество республиканских стартов в Уфе увеличилось вдвое. В год Башкортостан принимает 12 соревнований.
Уже на этой неделе в Уфе пройдет региональный турнир по выездке, а после наши спортсмены отправятся на всероссийский старт в Республику Татарстан.