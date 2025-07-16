В Уфе прошел чемпионат Башкортостана по конкуру

Нам очень понравился маршрут, очень здесь всё четко по дистанциям стояло, мы везде уложились. Курс-дизайнер очень грамотно распределил дистанции, повороты. Очень понравилось.

Кирилл Петроченко, серебряный призёр чемпионата и первенства Республики Башкортостан по конкуру / г. Набережные Челны