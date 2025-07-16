В Уфе прошел чемпионат Башкортостана по конкуру

В Уфе прошли чемпионат и первенство Башкортостана по конкуру. Это один из самых зрелищных и технически сложных видов конного спорта. Всего приняли участие 52 пары из Татарстана и ближайших городов и районов нашей республики.

Кирилл Петроченко из Набережных Челнов успевает и сам выступать, и давать наставления своим воспитанникам. Несмотря на это, занимает призовые места. На соревнования в Уфу спортсмен приезжает во второй раз.

Нам очень понравился маршрут, очень здесь всё четко по дистанциям стояло, мы везде уложились. Курс-дизайнер очень грамотно распределил дистанции, повороты. Очень понравилось.

Кирилл Петроченко, серебряный призёр чемпионата и первенства Республики Башкортостан по конкуру / г. Набережные Челны

Без падений в конном спорте не обойтись, а особенно в конкуре, за счет высоты препятствий и сложных маневров. В этот раз их высота варьировалась от 60 до 150 сантиметров.

Алина Хамитова в конном спорте с 18 лет. На чемпионате Республики спортсменка решила выступить после долгого перерыва. Конечно, страх не обошел стороной. Со своей лошадью по кличке «Катрин» всадница преодолевала дистанцию без ошибок. Только вот под конец трассы Алина забыла маршрут.

От волнения такое бывает. Это опыт, ничего страшного, но для меня самое ценное, что я сегодня вынесла, что моя лошадь в любом случае меня выручила и что она чисто проехала. Для меня это было ценностью.

Алина Хамитова, участница чемпионата и первенства Республики Башкортостан по конкуру

Путь к победам тернист. Это прекрасно знает Карина Михеева из Набережных Челнов. Ежедневные тренировки на разных лошадях и по разным маршрутам, ряд проигранных соревнований и, наконец, золотая медаль. К этому старту спортсменка готовилась особенно тщательно.

Фото №1 - В Уфе прошел чемпионат Башкортостана по конкуру

Я выступала на лошади по кличке Тент-О-Прайд. Мы проехали с ним 90 см без штрафных очков. Мы долго и упорно тренировались, до этого были соревнования, мы терпели поражения, постоянно оставались последними. Собрав силу и волю в кулак, я наконец смогла это сделать: проехать чисто, достойно, красиво.

Карина Михеева, победительница чемпионата и первенства Республики Башкортостан по конкуру /г. Набережные Челны/

По сравнению с прошлыми годами, сейчас количество республиканских стартов в Уфе увеличилось вдвое. В год Башкортостан принимает 12 соревнований.

Я как представитель федерации делаю всё возможное для того, чтобы быть гостеприимными, чтобы к нам приезжали из других регионов. Поэтому мы здесь и со школой олимпийского резерва, и с руководством ипподрома стараемся сделать и создать те условия, чтобы к нам хотели приезжать.

Анна Елизарова, президент Федерации конного спорта Республики Башкортостан

Уже на этой неделе в Уфе пройдет региональный турнир по выездке, а после наши спортсмены отправятся на всероссийский старт в Республику Татарстан.

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