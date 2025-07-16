В Уфе ведутся поиски 73-летней пенсионерки

Волонтёры спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили старт новых поисков.
В Уфе без вести пропала 73-летняя Лина Панова. Местоположение пенсионерки неизвестно с 11 июля. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 170 см, телосложение нормальное, волосы каштановые с проседью, глаза карие. Была одета: предположительно серая футболка, синие джинсы, серо-фиолетовые кроссовки.
Всех, кто владеет информацией о местоположении Лины Пановой, просят обратиться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.