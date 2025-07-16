Владимир Путин дал старт движению на трассе М-12 в Башкирии

Глава государства находится с рабочей поездкой в Магнитогорске и присоединился к мероприятию открытия в режиме ВКС. Скоростная четырехполосная автотрасса Дюртюли  —  Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области.

На ней создано около сотни искусственных сооружений, включая 50 путепроводов, 25 мостов и шесть транспортных развязок. Строительство велось в рамках президентского поручения о продлении М-12 от Казани до Екатеринбурга. Тарификация разделена на три участка: Дюртюли  —  Бураево, Бураево  —  Октябрьский и Октябрьский  —  Ачит. Стоимость проезда по всем трем участкам для легкового автомобиля составляет без скидок 1713 тыс. руб., сообщает «Интерфакс».

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