Владимир Путин дал старт движению на трассе М-12 в Башкирии

Глава государства находится с рабочей поездкой в Магнитогорске и присоединился к мероприятию открытия в режиме ВКС. Скоростная четырехполосная автотрасса Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области.

На ней создано около сотни искусственных сооружений, включая 50 путепроводов, 25 мостов и шесть транспортных развязок. Строительство велось в рамках президентского поручения о продлении М-12 от Казани до Екатеринбурга. Тарификация разделена на три участка: Дюртюли — Бураево, Бураево — Октябрьский и Октябрьский — Ачит. Стоимость проезда по всем трем участкам для легкового автомобиля составляет без скидок 1713 тыс. руб., сообщает «Интерфакс».