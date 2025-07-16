В Уфе выпускник медколледжа отправился на СВО

Я давал клятву Гиппократа, пойти на СВО — мой долг. Так рассуждая, подписал контракт на военную службу для участия в спецоперации выпускник уфимского медколледжа. Для этого приехал в центр «Защитник», который функционирует на базе санатория «Черемушки».
Это единая точка входа, где в течение суток можно централизованно восстановить и оформить все документы, пройти медкомиссию, получить банковскую карту, подписать контракт и отбыть к месту службы. Ежедневно сюда прибывают десятки жителей республики, других регионов.
Напомним, все успевшие подписать контракт с Министерством обороны РФ от Башкортостана получают от двух млн рублей сразу, а после зарплату от 210 тысяч рублей в месяц, а также более 50 льгот для себя и членов семьи.