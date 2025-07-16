В Уфе подростки избили детей с аутистическим расстройством

В ходе проверки надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего, личности подростков, даст оценку должностным лицам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также законным представителям детей в части надлежащего исполнения родительских обязанностей по их воспитанию.

Анна Войтюк, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью