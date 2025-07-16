Инцидент произошел на игровой площадке в северной части столицы. По словам мамы, на её дочь и сына напала группа подростков из пяти человек. Сначала они приставали, затем стали наносить удары мальчику и девочке, а также издевались над их собакой. Делом заинтересовались представители Следственного комитета. По факту избиения возбуждено уголовное дело. В Уфе подростки избили детей с аутистическим расстройством.
Розалинда и Тамерлан до сих пор с содроганием вспоминают вечер девятого июля. Брат с сестрой играли на площадке. Затем к ним подошла незнакомая компания детей из пяти человек. Сначала они приставали, звали якобы поиграть вместе, но после отказа изменились до неузнаваемости. Первым под удар попал одиннадцатилетний Тамерлан, которого столкнули с двухметровой горки. А их домашнего питомца, собаку, мучительно избивали и пинали.
Затем свое внимание группа детей и подростков переключила на восьмилетнюю Розалинду. Её прижали к карусели и стали сильно раскручивать. Она в итоге упала, а в этот момент над питомцем продолжали измываться. Брат с сестрой попытались убежать от обидчиков, но их поймали. Подростки тыкали арматурой в Тамерлана и Розалинду.
Обидчиков видели впервые, во время инцидента Тамерлан услышал лишь имя одного из них.
По словам мамы Элиты Плетосу, её дети получили многочисленные травмы. У Розалинды ссадины, ушибы уретры и почки. У Тамерлана сотрясение мозга и повреждена передняя брюшная стенка. Дело еще и в том, что они страдают аутистическим расстройством.
По словам Элиты Плетосу, случай с её детьми могла увидеть одна из местных жительниц, которая делала замечание хулиганам. Однако дома её не оказалось. Жители уфимской Черниковки наслышаны о группе подростков, которые пристают не только к детям, но и к пенсионерам.
Элита Плетосу обратилась в полицию.
За ходом расследования следят и сотрудники прокуратуры.
Правозащитники готовы оказать помощь и держат вопрос на контроле. Розалинде и Тамерлану, вероятно, потребуется и психологическая поддержка. Эксперты рекомендуют родителям вести профилактические беседы с подростками.
Тем временем Элита Плетосу ищет обидчиков своих детей, в том числе и через камеры видеонаблюдения. Опрашивает людей и пытается хоть как-то выйти на след хулиганов.
Стоит отметить, что историей заинтересовались и представители Следственного комитета России. По факту избиения детей возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновному может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти или даже до семи лет.