В Уфе подростки избили детей с аутистическим расстройством

Инцидент произошел на игровой площадке в северной части столицы. По словам мамы, на её дочь и сына напала группа подростков из пяти человек. Сначала они приставали, затем стали наносить удары мальчику и девочке, а также издевались над их собакой. Делом заинтересовались представители Следственного комитета. По факту избиения возбуждено уголовное дело. В Уфе подростки избили детей с аутистическим расстройством.

Розалинда и Тамерлан до сих пор с содроганием вспоминают вечер девятого июля. Брат с сестрой играли на площадке. Затем к ним подошла незнакомая компания детей из пяти человек. Сначала они приставали, звали якобы поиграть вместе, но после отказа изменились до неузнаваемости. Первым под удар попал одиннадцатилетний Тамерлан, которого столкнули с двухметровой горки. А их домашнего питомца, собаку, мучительно избивали и пинали.

Меня девочка ногами в спину толкнула, и я на середине горки упал. Потом начали собаку бить. Я хотел её защитить, а они меня за это били. Кулаками били, сюда и сюда ударили. Меня после того, как меня избили, меня тошнит и голова немного кружится.

Тамерлан Батухтин

Затем свое внимание группа детей и подростков переключила на восьмилетнюю Розалинду. Её прижали к карусели и стали сильно раскручивать. Она в итоге упала, а в этот момент над питомцем продолжали измываться. Брат с сестрой попытались убежать от обидчиков, но их поймали. Подростки тыкали арматурой в Тамерлана и Розалинду.

Мальчик толстый взял палку с двумя ребятами, а остальные ребята нас обратно сюда притащили, не успели к маме прийти. Они потыкали, нас сильно начали обзывать. Взяли палку и сюда четыре раза ударили.

Розалинда Плетосу

Обидчиков видели впервые, во время инцидента Тамерлан услышал лишь имя одного из них.

В первый раз вижу всех, но одного мальчика я имя знаю, его зовут Ислам.

Тамерлан Батухтин

По словам мамы Элиты Плетосу, её дети получили многочисленные травмы. У Розалинды ссадины, ушибы уретры и почки. У Тамерлана сотрясение мозга и повреждена передняя брюшная стенка. Дело еще и в том, что они страдают аутистическим расстройством.

У меня дети социализированы, но здесь ещё очень много детей, которые гуляют. Чтобы наши дети были спокойны, не только с инвалидностью, а вообще все дети. Боюсь, что если там детям нет 14 лет, условно, им пальчиком погрозят, и они будут дальше творить вот это.

Элита Плетосу, мама детей

По словам Элиты Плетосу, случай с её детьми могла увидеть одна из местных жительниц, которая делала замечание хулиганам. Однако дома её не оказалось. Жители уфимской Черниковки наслышаны о группе подростков, которые пристают не только к детям, но и к пенсионерам.

Фото №1 - В Уфе подростки избили детей с аутистическим расстройством

Вы знаете, количество точно не скажу, но человек пять точно. Была ситуация, когда мужчина лежал в психодиспансере. Вот они его травили, и я выходила, говорила. Человек больной, не нужно этого делать. Даже в целях своей безопасности, но они пошумели, пошумели и тоже убежали.

Александра

Элита Плетосу обратилась в полицию.

По заявлению матери несовершеннолетних проводится проверка, выдано направление на прохождение детьми судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и личности тех, кто причинил детям телесные повреждения.

Тимур Хайбуллин, сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан

За ходом расследования следят и сотрудники прокуратуры.

В ходе проверки надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего, личности подростков, даст оценку должностным лицам органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также законным представителям детей в части надлежащего исполнения родительских обязанностей по их воспитанию.

Анна Войтюк, помощник прокурора Республики Башкортостан по взаимодействию со СМИ и общественностью

Правозащитники готовы оказать помощь и держат вопрос на контроле. Розалинде и Тамерлану, вероятно, потребуется и психологическая поддержка. Эксперты рекомендуют родителям вести профилактические беседы с подростками.

О том, что есть разные детишки, есть с разной степенью здоровья. И, прежде всего, каждый ребенок требует и заботы, и внимания. Хорошего отношения, человеческого отношения.

Ольга Панчихина, уполномоченная по правам ребёнка в Республике Башкортостан

Тем временем Элита Плетосу ищет обидчиков своих детей, в том числе и через камеры видеонаблюдения. Опрашивает людей и пытается хоть как-то выйти на след хулиганов.

Стоит отметить, что историей заинтересовались и представители Следственного комитета России. По факту избиения детей возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Виновному может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти или даже до семи лет.

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