В Уфе представители туриндустрии Башкирии и Алтая обменялись опытом

Это одно из мероприятий как эхо подписанного соглашения между регионами в ноябре прошлого года. На основе документа принимается дорожная карта по реализации совместных проектов и инициатив. Уже состоялась рабочая поездка представителей нашей республики в Западную Сибирь. Сейчас в гостях у туроператоров Алтая с ответным визитом.
Они знакомятся со сферой туризма, природными, историческими и культурными объектами, санаторно-курортными комплексами Башкортостана. Такие встречи в Минтуризме Башкортостана проходят периодически. Также представители туриндустрии выезжают и в другие регионы страны.