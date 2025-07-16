В Уфе представители туриндустрии Башкирии и Алтая обменялись опытом

Это одно из мероприятий как эхо подписанного соглашения между регионами в ноябре прошлого года. На основе документа принимается дорожная карта по реализации совместных проектов и инициатив. Уже состоялась рабочая поездка представителей нашей республики в Западную Сибирь. Сейчас в гостях у туроператоров Алтая с ответным визитом.