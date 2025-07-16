Певец из Стерлитамака Эрик Ахметов завоевал бронзу на «Славянском базаре 2025»

Уроженец Стерлитамака Эрик Ахметов занял 3 место на международном конкурсе молодых исполнителей «Славянский Базар» 2025 в Витебске. Пройдя многотысячный национальный отбор в Москве, певец из Башкортостана был выбран единственным представителем от страны.

Среди всех стран-участниц Эрик занял призовое третье место, а также удостоился специального приза Парламентского собрания Союза Беларуси и России за лучшее исполнение эстрадной песни на славянском языке, высокий уровень исполнительского мастерства, большой вклад в развитие современной культуры и активное участие в Международном конкурсе.