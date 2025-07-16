В Уфе подростки на мотоциклах попали под рейд

В Уфе во время профилактического рейда по мототранспорту задержали подростков. Нарушителей обнаружили в Жилино. Их родители будут привлечены к административной ответственности, а мототехника отправлена на штрафстоянку. Госавтоинспекторы напоминают, мототехника — это не игрушка. Там, где нет шлема, прав и здравого смысла, почти всегда появляются травмы, случаются трагедии.
Так, на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Уфы рассмотрели материалы, 6 из которых касаются нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. Есть случаи управления транспортом без прав, а один подросток сел за руль пьяным. Родители привлечены к ответственности, подростков поставили на профилактический учет. Размер штрафа в этом случае достигает 45 тысяч рублей.