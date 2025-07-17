В Башкирии туристы стали «заложниками» горы Торатау

В Ишимбайском районе туристы оказались в сложной ситуации на горе Торатау. Об этом сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Накануне вечером в Систему-112 поступил вызов о том, что двое мужчин не могут самостоятельно спуститься с горы.

К счастью, туристы смогли найти путь обратно. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности во время походов: проверять экипировку, средства связи, сигнальные устройства, запасы еды и аптечку. Также перед выходом на маршрут рекомендуется зарегистрироваться в местном подразделении МЧС и уточнить прогноз погоды.