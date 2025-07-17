В Уфе водитель возил на крыше друга ради лайков

В Уфе задержали любителя лайков в интернете за то, что он подверг товарища опасности. Об этом рассказали в ГАИ.

Фото №1 - В Уфе водитель возил на крыше друга ради лайков

Во время мониторинга социальных сетей инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили видеозапись, на которой водитель ВАЗ-2107 везёт пассажира прямо на крыше.

Автомобилистом оказался 20-летний местный житель. Инцидент произошёл на оживлённом участке дороги. Предположительно, видео с экстремальной поездкой выложили в интернет сами участники происходящего.

Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажира, управление автомобилем с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, непристегнутый ремень безопасности и за несоблюдение требований об обязательном страховании. Пассажир также привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.

Фото: ГАИ РБ. 

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