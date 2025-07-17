Стали известны причины ограничения мобильного интернета в Башкирии

Жители Башкирии столкнулись с ограничением мобильного интернета. Секретарь регионального Совбеза и руководитель аппарата антитеррористической комиссии республики Валерий Олейник в эфире ГТРК «Башкортостан» раскрыл причины временных неудобств.
Оказалось, временное замедление или отключение мобильного интернета — одна из мер противодействия террористическим угрозам. Так как в последнее время на территории России фиксируются атаки дронов, было принято решение ограничить связь – управление беспилотниками часто осуществляется именно через мобильный интернет.
Подобные меры уже применялись в Уфе в День Победы — во время проведения массовых мероприятий в столице республики временно ограничивали мобильный интернет. Это помогло обеспечить безопасность участников.
Чтобы минимизировать неудобства на время отключений, жителям рекомендуют соблюдать простые правила:
— имейте с собой небольшой запас наличных денег, в том числе мелкими купюрами, так как терминалы в магазинах работают через мобильный интернет;
— заранее договоритесь с родными и близкими о способах связи на случай отключения — например, созванивайтесь (звонки и SMS обычно продолжают работать) или встречайтесь в заранее определенном месте;
— пользуйтесь проводным интернетом и Wi-Fi в торговых центрах, кафе, библиотеках, на остановках и вокзалах;
— заранее скачайте офлайн-карты (2ГИС, Яндекс.Карты, Maps.me), чтобы строить маршруты даже без интернета;
— сохраните номера телефонов служб такси, чтобы иметь возможность вызвать машину без приложения;
— сделайте скриншоты расписаний общественного транспорта;
— заранее скачайте книги, музыку или игры, чтобы скрасить ожидание при отсутствии связи;
— помните, что оплатить парковку в центре Уфы можно по SMS или после восстановления доступа к интернету. Важно не забыть оплатить, чтобы избежать штрафа 1500 рублей;
— в экстренных ситуациях звоните по номеру 112 — вызовы принимаются даже с телефонов без SIM-карты.