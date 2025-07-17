Стали известны причины ограничения мобильного интернета в Башкирии

Оказалось, временное замедление или отключение мобильного интернета — одна из мер противодействия террористическим угрозам. Так как в последнее время на территории России фиксируются атаки дронов, было принято решение ограничить связь – управление беспилотниками часто осуществляется именно через мобильный интернет.