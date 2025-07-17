В Башкирии изъяли более 61 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

Благовещенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении группы преступников в возрасте от 41 до 64 лет. Они были признаны виновными в организации незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением и сбытом немаркированного алкоголя в крупных объемах, а также использовании чужого товарного знака и в занятии незаконным предпринимательством, совершенном организованной группой.

Согласно данным прокуратуры, инициатором преступной схемы стал житель Благовещенска. Он наладил регулярные поставки контрафактного алкоголя на территорию республики и вовлек в это дело девятерых подельников, выполнявших различные роли — от грузчиков до продавцов. Товар поступал из других регионов и хранился на складе в Благовещенске, откуда его транспортировали в Уфу.

Правоохранительные органы пресекли их деятельность, изъяв более 61 тысячи бутылок алкогольной продукции на сумму свыше 11 млн рублей. Ущерб правообладателей составил более 14 млн рублей.