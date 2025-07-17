В Башкирии изъяли более 61 тысячи бутылок контрафактного алкоголя

Благовещенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении группы преступников в возрасте от 41 до 64 лет. Они были признаны виновными в организации незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением и сбытом немаркированного алкоголя в крупных объемах, а также использовании чужого товарного знака и в занятии незаконным предпринимательством, совершенном организованной группой.
Согласно данным прокуратуры, инициатором преступной схемы стал житель Благовещенска. Он наладил регулярные поставки контрафактного алкоголя на территорию республики и вовлек в это дело девятерых подельников, выполнявших различные роли — от грузчиков до продавцов. Товар поступал из других регионов и хранился на складе в Благовещенске, откуда его транспортировали в Уфу.
Правоохранительные органы пресекли их деятельность, изъяв более 61 тысячи бутылок алкогольной продукции на сумму свыше 11 млн рублей. Ущерб правообладателей составил более 14 млн рублей.
По итогам суда двое обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки 4 года и 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным участникам преступной группы суд назначил штрафы в размере от 500 тысяч до 1,2 млн рублей. Также суд удовлетворил исковые требования владельцев товарного знака о возмещении ущерба.