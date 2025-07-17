Врачи Башкирии провели операцию на остановленном сердце

Врачи клиники БГМУ первыми в Приволжском федеральном округе провели шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Такая операция стала возможной благодаря роботу Da Vinci.
63-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли за грудиной и одышку. У пациента диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Мужчине требовалось шунтирование. Это операция, при которой создаётся обходной пути для кровотока в обход больного сосуда.
Хирурги провели пациенту маммарокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения на роботе Da Vinci XiРобот. Это высокотехнологичный хирургический метод лечения ишемической болезни сердца, при котором используется внутренняя грудная артерия в качестве шунта для восстановления кровотока к суженным или закупоренным коронарным артериям, поясняют врачи. Операция с использованием робота минимально травматична — мышечный корсет не повреждается, операция проводится через небольшие проколы. Соответственно, пациент испытывает меньше боли после вмешательства и быстрее восстанавливается. Кроме того, 3DHD визуализация высокой четкости на этой установке позволяет хирургу работать даже с самыми мелкими и уязвимыми сосудами.
Фото: клиника БГМУ.