Врачи Башкирии провели операцию на остановленном сердце

Хирурги провели пациенту маммарокоронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения на роботе Da Vinci XiРобот. Это высокотехнологичный хирургический метод лечения ишемической болезни сердца, при котором используется внутренняя грудная артерия в качестве шунта для восстановления кровотока к суженным или закупоренным коронарным артериям, поясняют врачи. Операция с использованием робота минимально травматична — мышечный корсет не повреждается, операция проводится через небольшие проколы. Соответственно, пациент испытывает меньше боли после вмешательства и быстрее восстанавливается. Кроме того, 3DHD визуализация высокой четкости на этой установке позволяет хирургу работать даже с самыми мелкими и уязвимыми сосудами.