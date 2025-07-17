Радий Хабиров рассказал об особенностях новой трассы М-12

На ней создано около сотни искусственных сооружений, включая 50 путепроводов, 25 мостов и шесть транспортных развязок. Строительство велось в рамках президентского поручения о продлении М-12 от Казани до Екатеринбурга.

В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезённых пассажиров и грузов, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма, станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны.

Из 275 км нового участка 140 проходят по территории Башкортостана, затрагивая три района: Дюртюлинский, Бураевский, Татышлинский. А в декабре после реконструкции был открыт 65-километровый участок М-7, который также стал частью М-12. Благодаря дороге сократится время в пути и будет обеспечен высокий уровень безопасности. Как отметил Радий Хабиров, новая дорога позволит в 1,5 раза сократить время пути до Москвы, Екатеринбурга, Казани и других городов.