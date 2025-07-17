Радий Хабиров рассказал об особенностях новой трассы М-12

Владимир Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 «Восток». В церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Скоростная четырехполосная автотрасса Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области.
На ней создано около сотни искусственных сооружений, включая 50 путепроводов, 25 мостов и шесть транспортных развязок. Строительство велось в рамках президентского поручения о продлении М-12 от Казани до Екатеринбурга.
Из 275 км нового участка 140 проходят по территории Башкортостана, затрагивая три района: Дюртюлинский, Бураевский, Татышлинский. А в декабре после реконструкции был открыт 65-километровый участок М-7, который также стал частью М-12. Благодаря дороге сократится время в пути и будет обеспечен высокий уровень безопасности. Как отметил Радий Хабиров, новая дорога позволит в 1,5 раза сократить время пути до Москвы, Екатеринбурга, Казани и других городов.