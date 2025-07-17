В Башкирии мужчина угрожал убить свою возлюбленную

Угрожал убить и незаконно проник в жилище. В Салавате начали судить мужчину, который избил свою бывшую возлюбленную. На скамье подсудимых — местный житель Дмитрий Яковенко.

По данным следствия, в марте он пришел к девушке и требовал впустить его в квартиру. Получив отказ, он стал шуметь и стучать. Когда она приоткрыла дверь, он ударил ее, проник в помещение, продолжил избивать и угрожал убить. Девушка получила травмы.