В Башкирии стартовали окружные сборы «Зарницы 2.0»

В Башкортостане стартовали окружные сборы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В Чишминском районе собрались более 300 участников из 14 команд в возрасте от 8 до 17 лет.
Это представители всех регионов Приволжского федерального округа. Башкортостан представляет команда «Росгвардия РБ» из Стерлитамака, которая заняла первое место в старшей возрастной категории на региональном этапе соревнований.
Ребята принимают участие в реалистичной модели военной службы, где они освоят навыки тактической, огневой и туристской подготовки, а также в полевых выходах и командных испытаниях. Также в программе сборов — ориентирование на местности, оказание первой помощи, управление отрядом в бою, инженерное оборудование позиций. Цель сборов — формирование навыков начальной военной подготовки и воспитание патриотизма.