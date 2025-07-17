В Башкирии стартовали окружные сборы «Зарницы 2.0»

В Башкортостане стартовали окружные сборы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В Чишминском районе собрались более 300 участников из 14 команд в возрасте от 8 до 17 лет.

Это представители всех регионов Приволжского федерального округа. Башкортостан представляет команда «Росгвардия РБ» из Стерлитамака, которая заняла первое место в старшей возрастной категории на региональном этапе соревнований.