В Башкирии судебные приставы арестовали автомобиль у должника

В Кумертау судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, задолжавшего кредитной организации 775 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Башкирии.
По данным ведомства, должник получил уведомление о возбуждении исполнительного производства, но не спешил возвращать деньги.
Приставы приехали к нему домой, чтобы наложить арест на автомобиль «Lada Granta». Однако мужчина не открыл дверь, хотя шум внутри выдавал его присутствие. Осознав, что скрыться не удастся, он выбежал из квартиры, но оплатить долг на месте не смог. Ему осталось лишь ознакомиться с актом об аресте и забрать вещи из машины. Автомобиль был изъят и теперь будет храниться у взыскателя.
У должника есть 10 дней, чтобы погасить задолженность. Если он этого не сделает, автомобиль оценят и выставят на продажу.
Фото: УФССП России по РБ.