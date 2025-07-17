В Башкирии судебные приставы арестовали автомобиль у должника

Приставы приехали к нему домой, чтобы наложить арест на автомобиль «Lada Granta». Однако мужчина не открыл дверь, хотя шум внутри выдавал его присутствие. Осознав, что скрыться не удастся, он выбежал из квартиры, но оплатить долг на месте не смог. Ему осталось лишь ознакомиться с актом об аресте и забрать вещи из машины. Автомобиль был изъят и теперь будет храниться у взыскателя.