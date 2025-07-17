В Башкирии боец СВО получил работу при поддержке «Единой России»

В Дюртюлинском районе ветеран боевых действий после тяжелого ранения возвращается к другой жизни. Данил Кольцов заключил контракт с Министерством обороны четыре года назад, посвятив себя защите Родины. Он служил на харьковском направлении, в ходе боевых действий получил тяжелое ранение, которое привело к ампутации кисти руки. Вернувшись домой, молодой человек не сломался, продолжил искать себя.
В этом году он принял участие в IV Межрегиональном этнокультурном патриотическом фестивале «Сила земли» в составе Дюртюлинской команды. Затем присоединился к акции, которая проводится по инициативе партии «Единая Россия» в кадровом центре «Работа России». Даниле Кольцову предложили работу оператора видеонаблюдения. Он получил возможность реализовать себя, приносить пользу обществу.