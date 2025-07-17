Врачи Башкирии спасли ребёнка с редкой аномалией развития кишечника

В Сибае врачи местной больницы спасли 10-летнего ребёнка с редкой аномалией развития кишечника.
Юного пациента доставили в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в животе и многократную рвоту. У ребёнка выявили кишечную непроходимость.
На операционном столе врачи выявили редкую аномалию развития кишечника – дивертикул Меккеля. Именно он привел к развитию непроходимости. Сейчас состояние ребёнка стабильное, он находится под наблюдением в реанимации.
Фото: министерство здравоохранения РБ.