Врачи Башкирии спасли ребёнка с редкой аномалией развития кишечника

В Сибае врачи местной больницы спасли 10-летнего ребёнка с редкой аномалией развития кишечника.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли ребёнка с редкой аномалией развития кишечника

Юного пациента доставили в медицинское учреждение с жалобами на острую боль в животе и многократную рвоту. У ребёнка выявили кишечную непроходимость.

На операционном столе врачи выявили редкую аномалию развития кишечника – дивертикул Меккеля. Именно он привел к развитию непроходимости. Сейчас состояние ребёнка стабильное, он находится под наблюдением в реанимации.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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