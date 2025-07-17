В Башкирии утверждены дни Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2026 году

В Башкирии утвердили даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. Соответствующее постановление размещено на официальном правовом портале.

Оба праздника являются значимыми для мусульман. Ураза-байрам знаменует конец поста в месяце Рамадан, в то время как Курбан-байрам, известный также как Праздник Жертвоприношения, празднуется через 70 дней после него по завершении хаджа.