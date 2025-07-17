Житель Башкирии убил знакомого бутылкой

В Башкирии суд вынес решение по уголовному делу 34-летнего мужчины, который обвиняется в краже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов республики, подсудимый заметил открытую дверь, вломился в дом, похитил инструменты и личные вещи на сумму 17 тысяч рублей. Кроме того, в ходе конфликта он нанес знакомому не менее пяти ударов стеклянной бутылкой в области жизненно важных органов. В результате жертва скончалась на месте происшествия.