Стало известно, сколько человек строили участок трассы М-12 в Башкирии

Сократит движение в пути и обеспечит безопасность. Владимир Путин дал старт движению по новому участку трассы М-12 «Восток». В церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Скоростная четырехполосная автотрасса Дюртюли — Ачит протяженностью 275 км в составе автомагистрали М-12 проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области.

Новый участок трассы М-12 Дюртюли-Ачит протяженностью 27,5 км связывает Поволжье и Урал. Строительство началось в 2022 году. Чтобы завершить его за короткий срок, в пик работ было задействовано более 5,5 тысяч человек. И именно дорожники открывают движение.

Из 275 км нового участка 140 проходят по территории Башкортостана, затрагивая три района: Дюртюлинский, Бураевский, Татышлинский. Помимо этого, в республике ещё в декабре после реконструкции был открыт 65-километровый участок М-7, который стал частью М-12. Новая дорога позволит сократить время пути. Так, в Екатеринбурге теперь можно будет оказаться на два часа быстрее.

Она имеет огромное значение для автомобилистов. Теперь продолжительность поездок до Екатеринбурга, Казани, Москвы, других городов сократится примерно в 1,5 раза. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Четырёхполосная бесшовная трасса — значит, без единого светофора. На 275 км нового участка создано 9 биопереходов для диких животных. Построено 12 мостов. И один выделяется особенно — восьмисотметровая переправа через реку Белую.

Оплата проезда в формате «Свободный поток». Госномер фиксируется автоматически, а уже через сайт или приложение можно будет оплатить. Уфу от М-12 разделяют более 100 километров дороги, которую тоже ждут изменения.

Нам ещё предстоит большой объём работы – дотянуть её от Челябинска до Уфы. Там очень тяжёлый участок от села Балтика Иглинского района до границы с Челябинской областью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан