Радий Хабиров поздравил УМПО со 100-летним юбилеем

Сегодня в башкирской столице празднуют столетие с момента основания Уфимского моторостроительного производственного объединения. Торжества начались в северной части столицы. Радий Хабиров и представители Объединенной двигателестроительной корпорации посетили обновленный сквер Николая Гастелло и возложили цветы к памятнику Героя Советского союза. Затем гости участвовали в церемонии закладки капсулы времени около здания отдела кадров предприятия. Внутри — послание к будущим работникам завода, артефакты нынешнего времени — рисунки детей рабочих, книга и газета о предприятии. Капсулу в форме авиадвигателя по задумке должны вскрыть через 50 лет.
Чествовали передовиков производства и тех, кто долгие годы трудился на предприятии. Радий Хабиров поблагодарил их за нелегкий труд, так как они вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. За годы Великой Отечественной войны в Уфе построили более 50 тысяч авиамоторов. Глава Башкортостана и руководители объединения вручили сотрудникам государственные награды.