Радий Хабиров поздравил УМПО со 100-летним юбилеем

Сегодня в башкирской столице празднуют столетие с момента основания Уфимского моторостроительного производственного объединения. Торжества начались в северной части столицы. Радий Хабиров и представители Объединенной двигателестроительной корпорации посетили обновленный сквер Николая Гастелло и возложили цветы к памятнику Героя Советского союза. Затем гости участвовали в церемонии закладки капсулы времени около здания отдела кадров предприятия. Внутри — послание к будущим работникам завода, артефакты нынешнего времени — рисунки детей рабочих, книга и газета о предприятии. Капсулу в форме авиадвигателя по задумке должны вскрыть через 50 лет.

Мы сегодня закладываем капсулу, в которой будет информация для наших потомков о том, как развивалось предприятие, какие трудовые подвиги во имя своей Родины совершали многие поколения заводчан. А также о том, как живёт объединение сейчас, как оно становится ведущим моторостроительным предприятием мирового уровня. Всем желаю крепкого здоровья и благополучия, а заводу – всегда идти вперёд, как это было на протяжении предыдущих 100 лет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поздравил УМПО со 100-летним юбилеем

Чествовали передовиков производства и тех, кто долгие годы трудился на предприятии. Радий Хабиров поблагодарил их за нелегкий труд, так как они вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. За годы Великой Отечественной войны в Уфе построили более 50 тысяч авиамоторов. Глава Башкортостана и руководители объединения вручили сотрудникам государственные награды.

Сегодня на предприятии трудятся более 26 тысяч человек. За последние три года создано более 8 тысяч рабочих мест. Растут объёмы производства, строятся новые цеха, реализуются крупные проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ