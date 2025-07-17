Радий Хабиров поздравил УМПО со 100-летним юбилеем

Мы сегодня закладываем капсулу, в которой будет информация для наших потомков о том, как развивалось предприятие, какие трудовые подвиги во имя своей Родины совершали многие поколения заводчан. А также о том, как живёт объединение сейчас, как оно становится ведущим моторостроительным предприятием мирового уровня. Всем желаю крепкого здоровья и благополучия, а заводу – всегда идти вперёд, как это было на протяжении предыдущих 100 лет.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан