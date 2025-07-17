В Башкирии предлагают снизить возраст ответственности за наркопреступления

В Госсобрании предложили снизить возраст ответственности за наркопреступления с 16 лет до 14. Инициативу о внесении поправок в Уголовный кодекс башкирские депутаты направили в Совет законодателей России. В пресс-службе парламента пояснили, что динамика в сфере оборота запрещенных веществ тревожная. За год количество преступлений в сфере оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, выросло в 6,5 раз.