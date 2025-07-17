В Уфе отметили 100-летие УМПО

Сто лет на обеспечении обороноспособности страны. Сегодня в башкирской столице проходят торжественные события, посвященные вековому юбилею с момента основания Уфимского моторостроительного производственного объединения. Глава Башкортостана поздравил коллектив предприятия, вручил госнаграды и участвовал в закладке капсулы времени. Фигуры высшего пилотажа также показали и летчики авиагруппы «Русские Витязи», а звезды российской и башкирской эстрады порадовали зрителей масштабным концертом.
Торжества по случаю юбилея Уфимского моторостроительного производственного объединения неспроста начались в обновленном сквере имени Николая Гастелло. Его жизнь тоже была связана с нашим городом. Легендарный летчик в годы Гражданской войны жил в Уфе, когда его вместе с детьми из Москвы и Петрограда эвакуировали. Глава Башкортостана возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза — к тому, кто в начале Великой Отечественной направил горящий самолет на скопление вражеских войск.
А это событие исторического масштаба уже в наше время. Радий Хабиров и представители промышленного объединения заложили капсулу времени. Внутри — послание к будущим работникам завода, артефакты нынешней эпохи — рисунки детей сотрудников, книга и газета о предприятии. Капсулу в форме авиадвигателя должны вскрыть через 50 лет.
С начала Великой Отечественной войны в регион эвакуировали заводы и конструкторские бюро из Рыбинска, Воронежа, Подмосковья, Москвы и Ленинграда. Все их объединили под номером 26. Для фронта создали более пятидесяти тысяч моторов для истребителей семейства «Як», «Лагг-3» и бомбардировщиков. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников за их труд, так как они вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. Предприятие является флагманом отечественного двигателестроения.
На предприятии трудятся свыше 26 тысяч человек. За три года создано более восьми тысяч рабочих мест. Помимо продукции военного назначения, выпускают и компоненты к гражданским самолетам. Чествовали и передовиков производства. Глава Башкортостана и руководители объединения вручили сотрудникам государственные награды.
Торжества по случаю векового юбилея перенеслись уже в исторический центр столицы. Для нескольких тысяч уфимцев и гостей города подготовили масштабную концертную программу. Её открыла этно-группа Ay Yola.
На площадке парка «Ватан» не протолкнуться. Зрители замерли и достали смартфоны, чтобы запечатлеть на память самое главное выступление дня. На небе барражировали истребители СУ-35С.
Кульминацией празднования стало авиашоу «Русских Витязей». Это единственная в мире команда лётчиков, которая выполняет групповой пилотаж на тяжёлых истребителях. К слову, они оснащены двигателями уфимского производства.