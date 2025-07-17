В Уфе отметили 100-летие УМПО

Сто лет на обеспечении обороноспособности страны. Сегодня в башкирской столице проходят торжественные события, посвященные вековому юбилею с момента основания Уфимского моторостроительного производственного объединения. Глава Башкортостана поздравил коллектив предприятия, вручил госнаграды и участвовал в закладке капсулы времени. Фигуры высшего пилотажа также показали и летчики авиагруппы «Русские Витязи», а звезды российской и башкирской эстрады порадовали зрителей масштабным концертом.

Торжества по случаю юбилея Уфимского моторостроительного производственного объединения неспроста начались в обновленном сквере имени Николая Гастелло. Его жизнь тоже была связана с нашим городом. Легендарный летчик в годы Гражданской войны жил в Уфе, когда его вместе с детьми из Москвы и Петрограда эвакуировали. Глава Башкортостана возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза — к тому, кто в начале Великой Отечественной направил горящий самолет на скопление вражеских войск.

А это событие исторического масштаба уже в наше время. Радий Хабиров и представители промышленного объединения заложили капсулу времени. Внутри — послание к будущим работникам завода, артефакты нынешней эпохи — рисунки детей сотрудников, книга и газета о предприятии. Капсулу в форме авиадвигателя должны вскрыть через 50 лет.

В этой капсуле будет информация для наших потомков о том, как развивалось предприятие, как оно созидалось. Какие трудовые подвиги во имя своей Родины совершали многие поколения заводчан. Здесь будет информация о том, как живет предприятие сейчас, как оно развивается, как оно становится ведущим моторостроительным предприятием мирового уровня. Я хочу всем пожелать крепкого здоровья, благополучия, предприятию — развития и всегда идти вперед, как это было в предыдущие сто лет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С начала Великой Отечественной войны в регион эвакуировали заводы и конструкторские бюро из Рыбинска, Воронежа, Подмосковья, Москвы и Ленинграда. Все их объединили под номером 26. Для фронта создали более пятидесяти тысяч моторов для истребителей семейства «Як», «Лагг-3» и бомбардировщиков. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников за их труд, так как они вносят огромный вклад в укрепление обороноспособности страны. Предприятие является флагманом отечественного двигателестроения.

На уфимских двигателях летал каждый третий боевой самолет. В послевоенные годы благодаря двигателям УМПО в небо поднялись лучшие в мире истребители «Су», знаменитые «МиГи». Уфимский завод был одним из ведущих по выпуску ракетных двигателей, производству автомобильных моторов для «Москвичей». Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На предприятии трудятся свыше 26 тысяч человек. За три года создано более восьми тысяч рабочих мест. Помимо продукции военного назначения, выпускают и компоненты к гражданским самолетам. Чествовали и передовиков производства. Глава Башкортостана и руководители объединения вручили сотрудникам государственные награды.

С 1974 года связана моя жизнь с заводом, тогда еще был УМЗ, потом завод вырос до УМПО, и я выросла. У меня сейчас сын работает, сноха работает, раньше у меня тети работали до пенсии. Зухра Зиннатуллина, ведущий инженер-технолог

Торжества по случаю векового юбилея перенеслись уже в исторический центр столицы. Для нескольких тысяч уфимцев и гостей города подготовили масштабную концертную программу. Её открыла этно-группа Ay Yola.

На площадке парка «Ватан» не протолкнуться. Зрители замерли и достали смартфоны, чтобы запечатлеть на память самое главное выступление дня. На небе барражировали истребители СУ-35С.