Жители Зауралья Башкирии отправили гумпомощь бойцам СВО

Жители башкирского Зауралья продолжают оказывать всестороннюю поддержку бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Очередной гуманитарный конвой был собран благодаря усилиям предпринимателей, а также неравнодушных жителей городов Баймак, Сибай и других муниципалитетов. Сейчас караван готовится к отправке бойцам на Донбасс.
Список необходимого был составлен самими военнослужащими. Волонтёры отработали каждую заявку. Помогали им в этом учащиеся Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии-интерната №3 города Сибая, а также студенты и преподаватели Сибайского педагогического колледжа.