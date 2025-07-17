Жители Зауралья Башкирии отправили гумпомощь бойцам СВО

Жители башкирского Зауралья продолжают оказывать всестороннюю поддержку бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Очередной гуманитарный конвой был собран благодаря усилиям предпринимателей, а также неравнодушных жителей городов Баймак, Сибай и других муниципалитетов. Сейчас караван готовится к отправке бойцам на Донбасс.