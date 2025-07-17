Жителей Башкирии предупредили о перебоях с мобильным интернетом

Жителей Башкортостана предупреждают о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Снижение скорости или временное отключение производится в целях безопасности на время угроз атак БПЛА. Такие меры организуются в разных регионах страны.

Мобильный интернет уже давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Каждый из нас в среднем заходит в сеть более 10 раз в день и проводит там около 4,5 часов. Однако в случае угрозы атаки вражеских беспилотников скорость мобильного интернета могут ограничить. При этом власти напоминают, что, временно оставаясь без интернета, можно всё равно не терять связь. По-прежнему доступны СМС-сообщения или те же голосовые звонки. Что касается оплаты через смартфон по NFC, здесь подключение телефона к интернету не играет роли. Ну и на всякий случай лучше всё-таки иметь при себе запас наличных, чтобы не быть застигнутым врасплох.

Также можно заранее скачать на телефон карты навигационных приложений для ориентации в них в режиме оффлайн. Особенно это актуально для таксистов и курьеров. Спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС работают независимо от мобильной сети.

Скачать и пользоваться оффлайн можно не только картами. То же, собственно, касается и разных развлечений, например, загрузки книг, игр, музыки. Если интернет всё-таки необходим, то проводной, как правило, работает. Можно воспользоваться им или же зайти в торговый центр или кафе, где работает вайфай.

А в Минтуризме советуют больше путешествовать по республике. Наблюдать за красотой башкирской природы можно и без мобильного интернета. Если же уехать из города не удалось, то тут главное — не паниковать. На случай атаки беспилотников существует алгоритм, соблюдение которого может спасти вас и ваших близких.

Но если эмоции всё же переполнят, то без помощи вы не останетесь. Успокоиться помогут психологи, дозвониться до которых в любом случае можно будет по номеру 112, даже без интернета, сим-карты или с отрицательным балансом на мобильном телефоне.