В Башкирии провели уникальную операцию по удалению опухоли языка

В Республиканском онкологическом диспансере успешно провели уникальную операцию — гемиглоссэктомию. Это хирургическое удаление злокачественной опухоли на языке, требующее высочайшего мастерства и точности. Операции проводят в отделении Республиканского клинического онкологического диспансера под руководством опытных врачей.

Командная работа, точность и мастерство. Операция, требующая предельной внимательности, длится уже более 6 часов. В республиканском онкодиспансере проводят удаление части языка и лимфатических узлов на шее.

Часть языка удалили вместе с опухолью, дефект устранили, пересадив ткани кожи самого пациента. Кровоснабжение тоже восстановили. Вся работа выполняется микрохирургической техникой.

Сложность такой операции заключается не только в полном устранении опухоли, но и в реконструкции удаленной части. Функции языка будут восстановлены, пациент уже сразу после наркоза может спокойно говорить, жевать и глотать.