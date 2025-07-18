В Уфе будут штрафовать за граффити на фасадах зданий

Владельцам зданий в Уфе придётся внимательнее следить за чистотой своих фасадов. Их начнут штрафовать за граффити на стенах. Штрафы собственникам или арендаторам за ненадлежащее состояние объектов планируют ввести в сентябре.

Об этом сообщили в управлении коммунального хозяйства и благоустройства администрации города. Собственники или арендаторы зданий должны будут содержать прилегающую территорию и фасады сооружений в надлежащем состоянии, входные группы — в чистоте и исправном состоянии, а также удалять вандальные рисунки. Размер штрафа на граждан составит от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — 10-15 тысяч, на юрлиц — 50-100 тысяч рублей.