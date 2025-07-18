В Уфе открылась выставка Мунира Абубакирова

Сегодня для нас очень важный день, потому что картины нашего отца представлены в национальном музее, на такой статусной площадке, и я думаю, что это большое достижение нашего папы, что он смог собрать коллекцию, достойную для такой площадки.

Илиза Абубакирова, дочь Мунира Абубакирова