В Уфе открылась выставка Мунира Абубакирова

«Симфония родных просторов». В Национальном музее республики открылась выставка художника-любителя Мунира Абубакирова. Пейзажист вдохновляется красотами родного Башкортостана. Свой творческий путь начал в 55 лет, а после выхода на пенсию решил заняться этим уже всерьез, и, несмотря на отсутствие специального художественного образования, смог получить признание и покорить своими картинами множество ценителей искусства.
Выставка была организована в рамках проекта «Башкирское долголетие» директором музея Рустамом Исхаковым, который помогает людям в возрасте проявлять себя в творчестве.
Этот проект «Башкирское долголетие», он дает возможность таким пенсионерам, как я, представлять свои творческие работы в таких выставках. Директор национального музея Рустам Ахметович в рамках этого проекта предложил организовать здесь выставку, это дает мне вдохновение для дальнейшего творчества.Мунир Абубакиров, художник, автор выставки «Симфония родных просторов»
Поддержать Абубакирова Мунира в этот день пришли его дочери, родственники, друзья и бывшие коллеги. Знакомые делились воспоминаниями, моментами, которые проживали когда-то с художником. И испытывают за него сейчас большую гордость.
Мунир Ризаевич был управляющим отделением Салаватского района, я его принял на работу. То, что его раскрылись вот такие таланты, я очень рад, поэтому я нахожусь здесь, ему остается только расширить свои возможности.Мударис Каримов, бывший коллега Мунира Абубакирова
Сегодня для нас очень важный день, потому что картины нашего отца представлены в национальном музее, на такой статусной площадке, и я думаю, что это большое достижение нашего папы, что он смог собрать коллекцию, достойную для такой площадки.Илиза Абубакирова, дочь Мунира Абубакирова