В Башкирии сироты до 23 лет будут получать доплату к первой зарплате

Официально безработные сироты, которые впервые трудоустраиваются, будут получать доплату к зарплате. Вступили в силу внесенные депутатами Госсобрания изменения в закон республики. Согласно поправкам, финансовая поддержка положена сиротам в возрасте до 23 лет, которые встали на учёт в качестве безработного и устроились на работу до истечения полугода.

За каждый полный отработанный месяц в пределах этого срока они будут получать не только свою зарплату, но и разницу между ней и среднемесячной начисленной зарплатой в республике, которая составляет более 69 тысяч рублей. Как пояснили в пресс-службе парламента, мера направлена на то, чтобы сироты активнее приобщались к труду, а не рассчитывали только на пособие по безработице. Для получения доплаты необходимо представить соответствующую справку с места работы.