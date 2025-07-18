Эксперты ответили на актуальные вопросы о новой скоростной трассе в Башкирии

16 июля Президент России в режиме видеоконференции дал старт запуску скоростной дороги на участке федеральной трассы М-12. Протяжённость участка Дюртюли-Ачит – 275 км. Ровно 140 км данной дороги проходит на территории Башкирии. Также учитывается обход 5 населённых пунктов на трассе М-7, что в общем даёт 205 км новых дорог.

Фото №1 - Эксперты ответили на актуальные вопросы о новой скоростной трассе в Башкирии

При строительстве участка возвели 99 искусственных сооружений, уложили 3,7 млн тонн асфальтобетона, нанесли 1577 км разметки, смонтировали 877 км барьерного ограждения, 92 тысяч кубометров шумозащитных экранов и 16 099 опор освещения. В пике производства работ было задействовано более 10 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

Корреспонденты ИА «Башинформ» совместно с экспертами Росавтодора ответили на самые актуальные вопросы о новой дороге.

Где эта трасса и куда по ней можно уехать?

Это скоростная четырёхполосная автодорога с транспортными развязками. Выехав на М-12, можно без светофоров доехать на восток пока до Екатеринбурга, в ближайшей перспективе – до Тюмени, а в чуть более отдаленной – до Китая, а в западном направлении – до Казани и Москвы. Башкирский участок начинается на северо-западе республики и от Дюртюлей через Бураево и Татышлы, а дальше уходит в Свердловскую область.

С какой скоростью можно ехать по трассе?

Максимальная разрешенная скорость – 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта.

В чем выгода от новой дороги?

В первую очередь, платная дорога выгодна грузовому транспорту, то есть бизнесу. Например, раньше дорога из Уфы до Екатеринбурга составляла 640 км, время проезда – 8 часов 35 минут, а сейчас стало 531 км, которые можно проехать за 6 часов 17 минут. Экономия – 2 часа времени и более 35 литров топлива.

Легковые автомобили ехали в Екатеринбург через Месягутово. Это 530 километров и 7 часов 40 минут в пути. Новая дорога позволяет проехать это же расстояние на час быстрее – за 6 часов 25 минут.

Маршрут Уфа-Пермь был 510 км, время проезда – 8 часов 50 минут; стал 509 км, время проезда – 6 часов 7 минут. Протяженность одинаковая, но новый маршрут быстрее почти на 3 часа.

Во-вторых, новая дорога – это всегда развитие экономики районов, где она проходит. Как пишет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, куда приходит качественная, востребованная дорога, туда приходит и жизнь, и инвестиции, и новые витки развития. На коридоре «Запад–Восток» находится более 1100 опорных населенных пунктов – начиная от крупных агломераций и заканчивая небольшими сельскими поселениями. Там проживает 63 млн человек.

В-третьих, как рассказал транспортный эксперт Олег Арефьев, эффект ощутят даже те, кто вообще не планирует пользоваться этой трассой – на дорогу уйдет серьезная часть трафика, особенно грузового и многие дороги заметно разгрузятся.

Фото №2 - Эксперты ответили на актуальные вопросы о новой скоростной трассе в Башкирии

Сколько стоит и как оплатить проезд?

По данным «Автодора», стоимость проезда на легковом автомобиле от Дюртюлей до Ачита составит 1713 рублей, а если оплачивать транспондером, то 1456 рублей. Проезд от Дюртюлей до Бураево обойдется в 408 рублей, от Бураево до Октябрьского — 890 рублей, от Октябрьского до Ачита — 415 рублей.

На трассе Дюртюли-Ачит работает система бесконтактной оплаты проезда «Свободный поток», а также есть участки со шлагбаумами. В первом случае умные камеры зафиксируют вашу точку заезда и выезда, определят тип машины и пришлю счет. Если у вас на машине установлен транспондер, то оплата пройдет моментально, если его нет, в течение пяти дней с момента поездки нужно зайти на сайт pay.avtodor-tr.ru, ввести номер машины и оплатить проезд. Также оплатить можно через Госуслуги, по номеру *390#, онлайн-сервисами Сбербанка и ВТБ, с помощью системы быстрых платежей (СБП) и другими способами. Если не оплатить поездку, на шестой день придет уведомление о штрафе 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых автомобилей. Однако если оплатить задолженность за проезд в течение 20 дней с момента поездки, то штраф будет отменен автоматически. По истечении 25 дней с момента поездки придется оплатить и задолженность, и штраф.

Если вы приехали к участку со шлагбаумом, ориентируйтесь на цвет знака над воротами. Если у вас есть транспондер, проезжайте, где зеленый фон, если транспондера нет, то — в ворота с синей или оранжевой индикацией. В них можно заплатить наличными или банковской картой.

Плата за проезд взимается сразу с момента открытия участка, тестового периода не будет.

Есть ли у участка Дюртюли-Ачит бесплатные альтернативы?

Да, есть. Это дорога Р-243 через Ижевск и Пермь, а также трасса М-5 «Урал» через Уфу и Челябинск.

Какие условия на трассе для водителей?

На всей дороге Дюртюли-Ачит есть мобильная связь и интернет, заправочные станции, строятся гостиницы и зоны отдыха. Есть экодуки и биопереходы. Экодуки — специальные мосты над трассой, имитирующие естественную среду обитания животных. На них высаживаются кустарники и другие растения. Биопереходы — специальные переходы животных под проезжей частью. Кроме того, вдоль дороги установлена сетка, чтобы лесные обитатели не выбежали на проезжую часть.

За безопасностью на дороге следит автоматизированная система управления, в случае ЧП она проинформирует аварийных комиссаров. На автодороге Дюртюли-Ачит будет работать 12 экипажей службы аварийных комиссаров. Они оказывают круглосуточную и бесплатную помощь автомобилистам. Они могут предоставить необходимую техническую помощь в замене колеса, в запуске двигателя в случае севшего аккумулятора, предоставлении инструментов для мелкого ремонта, отбуксировать до ближайшего безопасного места, а также помочь с дозаправкой топливом и вызовом службы эвакуации.

Фото №3 - Эксперты ответили на актуальные вопросы о новой скоростной трассе в Башкирии

Как доехать до трассы от Уфы?

Как рассказал Глава Башкирии, сейчас стоит задача довести до первой категории проезд от Уфы до М-12. Средства на это уже предусмотрены, отдельные участки на стадии проектирования. В ближайшие шесть лет эту работу завершат.

Речь идет о реконструкции федеральной дороги, которая раньше называлась М-7, а теперь Р-240-подъезд к М-12. Она начинается от уфимского Затона и идет до Дюртюлей.

Фото: glavarb.ru

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