Эксперты ответили на актуальные вопросы о новой скоростной трассе в Башкирии

16 июля Президент России в режиме видеоконференции дал старт запуску скоростной дороги на участке федеральной трассы М-12. Протяжённость участка Дюртюли-Ачит – 275 км. Ровно 140 км данной дороги проходит на территории Башкирии. Также учитывается обход 5 населённых пунктов на трассе М-7, что в общем даёт 205 км новых дорог.

При строительстве участка возвели 99 искусственных сооружений, уложили 3,7 млн тонн асфальтобетона, нанесли 1577 км разметки, смонтировали 877 км барьерного ограждения, 92 тысяч кубометров шумозащитных экранов и 16 099 опор освещения. В пике производства работ было задействовано более 10 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

Корреспонденты ИА «Башинформ» совместно с экспертами Росавтодора ответили на самые актуальные вопросы о новой дороге.

Где эта трасса и куда по ней можно уехать?

Это скоростная четырёхполосная автодорога с транспортными развязками. Выехав на М-12, можно без светофоров доехать на восток пока до Екатеринбурга, в ближайшей перспективе – до Тюмени, а в чуть более отдаленной – до Китая, а в западном направлении – до Казани и Москвы. Башкирский участок начинается на северо-западе республики и от Дюртюлей через Бураево и Татышлы, а дальше уходит в Свердловскую область.

С какой скоростью можно ехать по трассе?

Максимальная разрешенная скорость – 110 км/ч для легковых автомобилей и 90 км/ч для грузового транспорта.

В чем выгода от новой дороги?

В первую очередь, платная дорога выгодна грузовому транспорту, то есть бизнесу. Например, раньше дорога из Уфы до Екатеринбурга составляла 640 км, время проезда – 8 часов 35 минут, а сейчас стало 531 км, которые можно проехать за 6 часов 17 минут. Экономия – 2 часа времени и более 35 литров топлива.

Легковые автомобили ехали в Екатеринбург через Месягутово. Это 530 километров и 7 часов 40 минут в пути. Новая дорога позволяет проехать это же расстояние на час быстрее – за 6 часов 25 минут.

Маршрут Уфа-Пермь был 510 км, время проезда – 8 часов 50 минут; стал 509 км, время проезда – 6 часов 7 минут. Протяженность одинаковая, но новый маршрут быстрее почти на 3 часа.

Во-вторых, новая дорога – это всегда развитие экономики районов, где она проходит. Как пишет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, куда приходит качественная, востребованная дорога, туда приходит и жизнь, и инвестиции, и новые витки развития. На коридоре «Запад–Восток» находится более 1100 опорных населенных пунктов – начиная от крупных агломераций и заканчивая небольшими сельскими поселениями. Там проживает 63 млн человек.

В-третьих, как рассказал транспортный эксперт Олег Арефьев, эффект ощутят даже те, кто вообще не планирует пользоваться этой трассой – на дорогу уйдет серьезная часть трафика, особенно грузового и многие дороги заметно разгрузятся.

Сколько стоит и как оплатить проезд?

По данным «Автодора», стоимость проезда на легковом автомобиле от Дюртюлей до Ачита составит 1713 рублей, а если оплачивать транспондером, то 1456 рублей. Проезд от Дюртюлей до Бураево обойдется в 408 рублей, от Бураево до Октябрьского — 890 рублей, от Октябрьского до Ачита — 415 рублей.

На трассе Дюртюли-Ачит работает система бесконтактной оплаты проезда «Свободный поток», а также есть участки со шлагбаумами. В первом случае умные камеры зафиксируют вашу точку заезда и выезда, определят тип машины и пришлю счет. Если у вас на машине установлен транспондер, то оплата пройдет моментально, если его нет, в течение пяти дней с момента поездки нужно зайти на сайт pay.avtodor-tr.ru, ввести номер машины и оплатить проезд. Также оплатить можно через Госуслуги, по номеру *390#, онлайн-сервисами Сбербанка и ВТБ, с помощью системы быстрых платежей (СБП) и другими способами. Если не оплатить поездку, на шестой день придет уведомление о штрафе 1500 рублей для легковых и 5000 рублей для грузовых автомобилей. Однако если оплатить задолженность за проезд в течение 20 дней с момента поездки, то штраф будет отменен автоматически. По истечении 25 дней с момента поездки придется оплатить и задолженность, и штраф.

Если вы приехали к участку со шлагбаумом, ориентируйтесь на цвет знака над воротами. Если у вас есть транспондер, проезжайте, где зеленый фон, если транспондера нет, то — в ворота с синей или оранжевой индикацией. В них можно заплатить наличными или банковской картой.

Плата за проезд взимается сразу с момента открытия участка, тестового периода не будет.

Есть ли у участка Дюртюли-Ачит бесплатные альтернативы?

Да, есть. Это дорога Р-243 через Ижевск и Пермь, а также трасса М-5 «Урал» через Уфу и Челябинск.

Какие условия на трассе для водителей?

На всей дороге Дюртюли-Ачит есть мобильная связь и интернет, заправочные станции, строятся гостиницы и зоны отдыха. Есть экодуки и биопереходы. Экодуки — специальные мосты над трассой, имитирующие естественную среду обитания животных. На них высаживаются кустарники и другие растения. Биопереходы — специальные переходы животных под проезжей частью. Кроме того, вдоль дороги установлена сетка, чтобы лесные обитатели не выбежали на проезжую часть.

За безопасностью на дороге следит автоматизированная система управления, в случае ЧП она проинформирует аварийных комиссаров. На автодороге Дюртюли-Ачит будет работать 12 экипажей службы аварийных комиссаров. Они оказывают круглосуточную и бесплатную помощь автомобилистам. Они могут предоставить необходимую техническую помощь в замене колеса, в запуске двигателя в случае севшего аккумулятора, предоставлении инструментов для мелкого ремонта, отбуксировать до ближайшего безопасного места, а также помочь с дозаправкой топливом и вызовом службы эвакуации.

Как доехать до трассы от Уфы?

Как рассказал Глава Башкирии, сейчас стоит задача довести до первой категории проезд от Уфы до М-12. Средства на это уже предусмотрены, отдельные участки на стадии проектирования. В ближайшие шесть лет эту работу завершат.

Речь идет о реконструкции федеральной дороги, которая раньше называлась М-7, а теперь Р-240-подъезд к М-12. Она начинается от уфимского Затона и идет до Дюртюлей.