В Башкирии в горящем доме погиб 48-летний мужчина

В ночь с 17 на 18 июля в Янаульском районе произошёл смертельный пожар. Представители Госкомитета по ЧС поделились обстоятельствами произошедшего.
В деревне Чулпан огнём охватило жилой дом. В сгоревшем помещении было найдено тело 48-летнего мужчины. Помочь ему не успели.
Спасатели рекомендуют ️не оставлять без присмотра включённые электроприборы; проверять печь и состояние проводки; ️не курить в постели; использовать исправное электрооборудование; ️не оставлять малолетних детей без присмотра.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.