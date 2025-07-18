В Башкирии спасатели помогли людям, застрявшим на неисправной лодке

В Нуримановском районе пять человек, включая одного ребенка, попали в затруднительное положение из-за неисправной лодки. Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, они отправились на отдых на моторной лодке. Когда пришло время возвращаться двигатель лодки не завелся.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и помогли отдыхающим вернуться на берег. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.
Спасатели напоминают всем, кто выходит на воду, проверять исправность техники и соблюдать меры безопасности.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.