В Башкирии спасатели помогли людям, застрявшим на неисправной лодке

В Нуримановском районе пять человек, включая одного ребенка, попали в затруднительное положение из-за неисправной лодки. Как сообщили в Госкомитете Башкирии по ЧС, они отправились на отдых на моторной лодке. Когда пришло время возвращаться двигатель лодки не завелся.