Уфа примет масштабный бизнес-форум «Альфа-КонфА»

Вместо скучных лекций — тонны мотивации, полезных знакомств и новых идей. Уже во второй раз в столице республики пройдет одно из самых масштабных бизнес-событий в России — «Альфа-КонфА», где предприниматели могут перенять опыт лучших, найти партнёров и вдохновиться новыми идеями.
Альфа-Банк продолжает поддерживать малый бизнес, предлагая предпринимателям не только финансовые инструменты, но и уникальные знания. Один из ключевых проектов – «Альфа-КонфА», серия масштабных мероприятий, которые уже прошли в десятках городов России. И теперь «КонфА» возвращается в Уфу!
Всего два года назад «Альфа-Конфа» впервые прошла в 12 городах страны, а уже сегодня во вдохновляющий нетворкинг с предпринимателями и экспертами вовлечены уже 60 городов и 100 000 участников, от Калининграда до Владивостока. 24 июля в «Уфа-Арене» пройдет обновленная «Альфа-Конфа». В программе — выступления топовых спикеров: Виталия Крылова, Ангелины Шам, Владимира Якубы, Гарретта Джонстона и Романа Тарасенко. Это отличная возможность завести полезные знакомства и зарядиться энергией для новых свершений! Регистрация уже открыта. Не упустите шанс стать частью главного бизнес-события лета!