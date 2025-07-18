Уфа примет масштабный бизнес-форум «Альфа-КонфА»

Вместо скучных лекций — тонны мотивации, полезных знакомств и новых идей. Уже во второй раз в столице республики пройдет одно из самых масштабных бизнес-событий в России — «Альфа-КонфА», где предприниматели могут перенять опыт лучших, найти партнёров и вдохновиться новыми идеями.

Альфа-Банк продолжает поддерживать малый бизнес, предлагая предпринимателям не только финансовые инструменты, но и уникальные знания. Один из ключевых проектов – «Альфа-КонфА», серия масштабных мероприятий, которые уже прошли в десятках городов России. И теперь «КонфА» возвращается в Уфу!

Для Альфа-Банка поддержка малого бизнеса — это приоритет. Мы создаем возможности для роста: от финансовой поддержки через «Фонд Немалого Бизнеса» до образовательных проектов. «Альфа-Конфa» — это не просто мероприятие, а мощный импульс для развития. Здесь предприниматели получают актуальные знания, знакомятся с коллегами и находят новые идеи для своего дела. Радик Ахметшин, региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Республике Башкортостан