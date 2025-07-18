В Башкирии почти 3200 детей стали жертвами укусов клещей

В Роспотребнадзоре Башкирии поделились печальной статистикой.

Фото №1 - В Башкирии почти 3200 детей стали жертвами укусов клещей

В регионе 9039 человек обратились в медицинские учреждения с жалобами на клещей, при этом 3171 из них – дети. Ситуация находится на контроле.

Специалисты рекомендуют выбирать однотонную светлую одежду, на которой темные клещи будут хорошо заметны. Особое внимание следует уделить плотному прилеганию воротника и манжет, а также заправлять верхнюю часть одежды в брюки, которые в свою очередь нужно заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой. Для защиты головы рекомендуется использовать капюшон или плотно повязанную косынку, при этом волосы должны быть полностью убраны.

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