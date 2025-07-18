В Башкирии почти 3200 детей стали жертвами укусов клещей

Специалисты рекомендуют выбирать однотонную светлую одежду, на которой темные клещи будут хорошо заметны. Особое внимание следует уделить плотному прилеганию воротника и манжет, а также заправлять верхнюю часть одежды в брюки, которые в свою очередь нужно заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой. Для защиты головы рекомендуется использовать капюшон или плотно повязанную косынку, при этом волосы должны быть полностью убраны.